В Секторе Газа во время сброса гумпомощи с парашютом погибли люди

Кроме погибших, есть несколько раненых.

В пятницу, 8 марта, в Секторе Газа пять человек погибли, когда сброшенный с парашютом груз с гуманитарной помощью упал на них сверху на большой скорости. Парашют не раскрылся должным образом.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на министерство здравоохранения в Газе, подконтрольное радикальной палестинской группировке ХАМАС.

Информацию о гибели людей подтвердили также репортеры DPA, работающие в Секторе Газа. Информагентство отмечает, что видеозаписи инцидента появились в социальных сетях. Кроме погибших, есть несколько раненых.

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На прошлой неделе Соединенные Штаты и ряд других стран начали сбрасывать гуманитарную помощь жителям Сектора Газа с парашютов, чтобы обеспечить продовольствием. В первую очередь речь идет о людях, проживающих в северной части прибрежной полосы, охваченной боевыми действиями.

Напомним, ранее в Секторе Газа в давке погибли более 110 палестинцев, когда туда приехала автоколонна с грузом гуманитарной помощи. Толпа людей бросилась к машинам в попытках схватить все, до чего могла дотянуться.

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