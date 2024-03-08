Франция начала подготовку к войне в Европе — Politico

"Мир показал свою истинную природу: нестабильный, опасный, и не все друзья", — сказал старший французский полковник.

Французские войска готовятся к высокоинтенсивному конфликту на территории Европы против врага, который может сравниться с ними по огневой мощи.

Об этом пишет Politico.

Боевые действия в Украине, продолжающиеся уже третий год, вернули полномасштабную войну на континент, сказал полковник Аксель Денис, управляющий Центром боевой подготовки (CENTAC) в Майли-ле-Камп на востоке Франции.

“Мир показал свою истинную природу: нестабильный, опасный и не все друзья. Мы готовимся к культуре бдительности, к готовности при первой же возможности, — сказал он в интервью Politico во время визита в лагерь. — CENTAC — единственное место [во Франции], где можно увидеть, что такое война ”.

Условия, в которых тренируются военнослужащие в CENTAC, максимально приближены к реальным боевым действиям. Воспроизводится звук, тепло и свет артиллерийского огня, повсюду разбросаны ложные мины, а радиосвязь может быть прервана без предупреждения.

Лагерь площадью 120 квадратных километров уникален во Франции. Имея площадь больше Парижа, это единственное место, где различные подразделения французской армии — пехота, бронетехника, артиллерия и инженеры — обычно разбросанные по всей стране, могут тренироваться вместе. Это также единственное место, где два десятка танков "Леклерк" находятся в строю круглый год.

Офицеры не называют потенциальных врагов, но учения направлены на подготовку войск к борьбе с таким врагом, как Россия.

После десятилетий военных операций в Африке Франция все больше сосредотачивается на восточном фланге Европы и ее вооруженные силы должны вызывать доверие, заявил в январе главнокомандующий армии генерал Пьер Шилл. К 2027 году французская армия стремится быть способна разворачивать одну дивизию численностью около 25 000 солдат за 30 дней.

“Мы не в такой ситуации, как Украина, но мы являемся частью коалиции, а это налагает определенные обязательства, — сказал он. — Понятие доверия к коллективной обороне, особенно в НАТО, очень важно».

Комбинированная вооруженная война

По сценарию, разработанному для французских курсантов, их цель состоит в том, чтобы замедлить противника, роль которого выполняют опытные военные, постоянно дислоцирующиеся в CENTAC. Это нелегкая задача.

По словам офицеров CENTAC, главный урок, который можно извлечь из опыта Украины, состоит в том, чтобы избегать фронтальных лобных атак, которые приводят к огромным потерям и не позволяют оттеснить врага назад.

Зато пехота, бронетехника, инженеры и артиллерия, интегрированные с новыми технологиями, такими как дроны, передающие информацию войскам и обеспечивающие убийственную силу на поле боя, должны работать вместе бесперебойно и слаженно.

Война в Украине усилила важность общевойскового боя. Это единственный способ воевать», — сказал подполковник Винсент, руководитель координационно-управляющего офиса лагеря. Его фамилия не может быть разглашена из соображений безопасности.

Армии, не способные совмещать танки, артиллерию и пехоту, подвергаются огромному риску — это продемонстрировали обе стороны в Украине.

"Драматизм ситуации в Украине состоит в том, что танки действуют в одиночку, а значит, перестают действовать вообще", — сказал полковник Аксель Денис.

Неспособность координировать свои действия является одной из причин, почему ни Украина, ни Россия не смогли пробить хорошо подготовленную оборону, которая сейчас доминирует более чем на 1000 километров фронта.

"Вооруженные силы России недостаточно подготовлены и обеспечены ресурсами для ведения общевойсковых действий", — отмечает Ассоциация сухопутных войск США. Это заставило Москву полагаться на расточительные атаки "живой силой", а не на скорые победы.

Но и Украина не овладела этим подходом, по словам Гийома Анселя, бывшего французского военного офицера, что привело к нынешнему тупику. Украинские солдаты, которые проходят обучение по всему Западу, сейчас овладевают такими сложными навыками.

"Трудная подготовка, легкая война"

С началом тренировок настроение в штаб-квартире CENTAC пасмурное. В ходе доклада о положении дел офицеры сообщают, что врагу удалось уничтожить бронетехнику, и теперь бойцам придется выполнять задачи с меньшим количеством техники.

Финальные учения продолжаются 96 часов. Солдаты спят в среднем четыре часа в сутки, обычно в неудобных военных машинах. Они должны двигаться каждые пять минут или подвергаться (ложным) взрывам.

«Если их реакция неадекватна, предусмотрено наказание, – говорит полковник Аксель Денис. – Это физическое противостояние, но, прежде всего, речь идет о желании выстоять, бороться, доминировать”.

Курсанты принимают участие в радиоэлектронной борьбе, решают проблемы логистики и химических угроз, а также принимают ответственные решения в условиях недосыпания.

Солдаты также учатся работать с картами вместо компьютеров и телефонов — в так называемом пониженном режиме, — чтобы быть готовыми к ситуациям на поле боя, когда сети глушатся их противниками.

В то время, когда все постоянно находятся на гиперсвязи, инструкторы CENTAC хотят, чтобы военнослужащие осознавали риски, связанные с пребыванием в Интернете.

“Смартфоны и социальные сети представляют реальную угрозу для солдат, – сказал подполковник Винсент. — враг имеет средства для обнаружения сигналов и ведет артиллерийский огонь по обнаруженным местам; один капитан потерял всю свою команду из-за смартфона”.

После завершения тренинга солдаты получат оценку по результатам обучения и оценку по шкале от одного до пяти.

«Мы никогда не ставили пятерки, – сказал подполковник Венсан. — Девиз Французского иностранного легиона звучит так: "Трудная подготовка, легкая война".

Напомним, ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон назвал важное условие отправки войск в Украину.

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