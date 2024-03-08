Що необхідно Україні для контрнаступу та чи допоможуть в цьому США - відповідь військового

На думку ветерана війни Олега Симороза, військова допомога від США та Європи дуже важлива, але навряд чи її об'єм буде достатнім, щоб ЗСУ почали реальний контрнаступ.

Про це пише видання OBOZ.UA.

"Так, військова допомога Сполучених Штатів, наших західних партнерів дійсно важлива, але військова наука говорить про те, що для проведення наступальних дій твої сили мають переважати сили ворога щонайменше втричі. Це стосується і артилерії, і людського ресурсу. Тому я не маю такого оптимізму навіть після того, як нам дадуть більше снарядів. Адже я розумію, що ця цифра має бути значно більшою, ніж зараз", – пояснив Олег Симороз.

Військовий вважає, що ефективний контрнаступ можливий лише тоді, коли український оборонно-промисловий комплекс буде самостійно виробляти достатню кількість 155-мм снарядів, яка задовольнятиме потребі армії.

"Те, що давали наші партнери, було суттєвою допомогою, але, на жаль, дуже часто це також не давало можливості зняти обмеження для нашої артилерії. Треба розуміти, що ми не на тому рівні, на якому маємо бути, у сенсі оборонно-промислового комплексу. Можливо, ми маємо зняти кошти з якихось непріоритетних об’єктів фінансування, галузей і нарешті сказати собі правду: час посилювати армію. Можливо, раніше цього було достатньо, але зараз уже ні. Ми бачимо це по фронту", – зазначив військовий.

Нагадаємо, президент Чехії Петр Павел запропонував закупити артилерійські боєприпаси для України. В Латвії заявили, що підтримають чеську ініціативу.

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