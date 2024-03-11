Нетаньягу натякнув на швидке закінчення війни проти ХАМАС

У Секторі Гази було ліквідовано три чверті бойовиків угруповання ХАМАС.

Військова операція Ізраїля проти бойовиків ХАМАС у Секторі Гази може закінчитись приблизно через місяць або два.

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Про це заявив прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, інформує Politico.

Він заявив, що, за час проведення бойових дій у Секторі Гази було ліквідовано три чверті бойовиків угруповання ХАМАС.

"І ми близькі до завершення останньої частини бойових дій", - сказав Нетаньяху.

Премʼєр Ізраїля заявив, що вся боротьба не займе часу більше ніж два місяці.

"Можливо, шість тижнів, а може, чотири", - зазначив він.

Крім того, Нетаньяху заявив, що за час операції було вбито "близько 13 000 палестинських бойовиків".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ізраїль продовжить наступ на південне місто Сектору Гази.

Крім того, ми раніше інформували, що відбувся черговий етап евакуації українців із Сектора Гази.

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