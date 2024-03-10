Ізраїль продовжить наступ на південне місто Сектору Гази — Нетаньягу

Ізраїльський прем’єр не дослухався до застереження президента США Джо Байдена, який попередив, що наступ на Рафах буде “червоною лінією”.

Ізраїль має намір продовжити вторгнення в місто Рафах на південному кордоні Сектора Гази, попри застереження США від ескалації конфлікту.

Про це в неділю, 10 березня, заявив прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу, повідомляє Politiko.

Коли його запитали, чи рушать ізраїльські війська в Рафах, Нетаньяху відповів: “Ми підемо туди... Ви знаєте, у мене є своя “червона лінія”, [яка полягає в тому], що 7 жовтня [минулорічний напад ХАМАС, який забрав життя понад 1160 людей в Ізраїлі та спровокував війну] не повториться. Ніколи не повториться”.

При цьому Нетаньягу стверджує, що отримав мовчазну підтримку кількох арабських лідерів для просування наступу на ХАМАС.

“Вони це розуміють і навіть тихо з цим погоджуються. Вони розуміють, що ХАМАС є частиною іранської терористичної осі”, — сказав він.

Раніше президент США Джо Байден заявив, що виступає проти ескалації конфлікту в Рафаху і що не може сприйняти “ще 30 000 загиблих палестинців”.

Організації з надання допомоги попереджають, що напад на Рафах на кордоні з Єгиптом, який зараз є притулком для приблизно половини 2,3-мільйонного населення Сектора Гази, призведе до численних жертв серед цивільного населення.

Зокрема, міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що це буде “гуманітарна катастрофа”.

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Нагадаємо, понад 30 000 людей загинули в Секторі Гази від початку війни Ізраїлю з ХАМАСом. Ця похмура цифра з'явилася на тлі зростаючого міжнародного тиску на Ізраїль з вимогою припинити бойові дії і побоювань подальшого кровопролиття в південному місті Рафах.

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