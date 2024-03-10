Израиль продолжит наступление на южный город Сектора Газы — Нетаньяху

Израильский премьер не прислушался к предостережению президента США Джо Байдена, предупредившего, что наступление на Рафах будет "красной линией".
Израиль намерен продолжить вторжение в город Рафах на южной границе Сектора Газы, несмотря на предостережение США от эскалации конфликта.
Об этом в воскресенье, 10 марта, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщает Politiko.
Когда его спросили, двинутся ли израильские войска в Рафах, Нетаньяху ответил: “Мы пойдем туда... Вы знаете, у меня есть своя “красная линия”, [состоящая в том], что 7 октября [прошлогоднее нападение ХАМАС, которое забрало жизнь более 1160 человек в Израиле и спровоцировал войну] не повторится. Никогда не повторится".
При этом Нетаньяху утверждает, что получил молчаливую поддержку нескольких арабских лидеров для продолжения наступления на ХАМАС.
"Они это понимают и даже тихо с этим соглашаются. Они понимают, что ХАМАС является частью иранской террористической оси", – сказал он.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что выступает против эскалации конфликта в Рафахе и что не может воспринять еще 30 000 погибших палестинцев.
Организации по оказанию помощи предупреждают, что нападение на Рафах на границе с Египтом, которое сейчас является убежищем для примерно половины 2,3-миллионного населения Сектора Газа, приведет к многочисленным жертвам среди гражданского населения.
В частности, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что это будет "гуманитарная катастрофа".
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Напомним, более 30 000 человек погибли в Секторе Газа с начала войны Израиля с ХАМАСом. Эта мрачная цифра появилась на фоне растущего международного давления на Израиль с требованием прекратить боевые действия и опасения дальнейшего кровопролития в южном городе Рафах.
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