Угроза мировой экономике – глава МВФ о войне в Секторе Газа

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика продолжает развиваться и проявлять устойчивость перед разными войнами и геополитическими кризисами, однако конфликт на Ближнем Востоке будет иметь более широкие последствия.

Об этом она сказала на Всемирном правительственном саммите в Дубае, сообщает DW.

"Эта чрезвычайная неопределенность усугубляет проблемы для экономик, которые все еще восстанавливаются после предыдущих потрясений. Дальнейшее расширение конфликта усугубит экономический ущерб", — сказала Георгиева.

МВФ снизил свой прогноз роста экономики Ближнего Востока и Северной Африки с 3,4% до 2,9%.

В организации подчеркнули, что перспективы региона крайне неопределены из-за большого количества рисков. К ним МВФ отнесли угрозу распространения конфликта в Секторе Газа на соседние с Израилем страны, а также дальнейшие сбои в торговле, вызванные атаками на суда в Красном море.

Напомним, Египет угрожает Израилю приостановить мирное соглашение и назвал требование.

Читайте также: