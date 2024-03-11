Нетаньяху намекнул на скорое окончание войны против ХАМАС

В секторе Газа были ликвидированы три четверти боевиков группировки ХАМАС.

Военная операция Израиля против боевиков ХАМАС в секторе Газа может закончиться примерно через месяц или два.

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Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщает Politico.

Он заявил, что за время проведения боевых действий в Секторе Газа было ликвидировано три четверти боевиков группировки ХАМАС.

"И мы близки к завершению последней части боевых действий", – сказал Нетаньяху.

Премьер Израиля заявил, что вся борьба не займет времени более двух месяцев.

"Возможно, шесть недель, а может быть, четыре", — отметил он.

Кроме того, Нетаньяху заявил, что за время операции было убито "около 13 тысяч палестинских боевиков".

Напомним, ранее сообщалось, что Израиль продолжит наступление на южный город Сектора Газа.

Кроме того, мы ранее информировали, что состоялся очередной этап эвакуации украинцев из сектора Газа.

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