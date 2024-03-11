Оскар 2024 – известно имя лучшего актера

Киллиан Мерфи получил признание за роль в фильме "Оппенгеймер".

Только что во время прямой трансляции американская киноакадемия "Оскар-2024" объявила имя лучшего актера года.

Победу в номинации "Лучшая мужская роль" получил актер Киллиан Мерфи. Он блестяще сыграл роль Роберта Оппенгеймера в фильме "Оппенгеймер" об "отце атомной бомбы". Это первая номинация и статуэтка в карьере 47-летнего ирландского актера.

По сюжету биографического фильма американский физик-теоретик, ученый Роберт Оппенгеймер, которого сыграл Мерфи, возглавил Мангеттенский проект - секретную программу разработки ядерного оружия во время Второй мировой войны. Фильм раскрывает научные достижения, внутренние противоречия и моральные дилеммы героя, связанные со своей необычной работой.

Также за звание лауреата в номинации "Лучшая мужская роль" сражались Брэдли Купер ("Маэстро"), Джеффри Райт ("Американское чтиво"), Пол Джаматти ("Оставленные"), Колман Доминго ("Растин").

Напомним, редакция сайта ТСН.ua ведет текстовую онлайн-трансляцию премии "Оскар-2024" и внимательно следит за всеми событиями на церемонии награждения.

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