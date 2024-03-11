Оскар 2024 – відомо ім'я найкращого актора

Кілліан Мерфі отримав визнання за роль у фільмі "Оппенгеймер".

Щойно під час прямої трансляції американська кіноакадемія "Оскар-2024" оголосила ім'я найкращого актора року.

Перемогу у номінації "Найкраща чоловіча роль" здобув актор Кілліан Мерфі. Він блискуче зіграв роль Роберта Оппенгеймера у фільмі "Оппенгеймер" про "батька атомної бомби". Це перша номінація та статуетка у кар'єрі 47-річного ірландського актора.

За сюжетом біографічного фільму американський фізик-теоретик, вчений Роберт Оппенгеймер, якого зіграв Мерфі, очолив Мангеттенський проєкт секретну програму розробки ядерної зброї під час Другої світової війни. Фільм розкриває наукові досягнення, внутрішні суперечності та моральні дилеми героя, пов'язані зі своєю незвичною роботою.

Також за звання лауреата у номінації "Найкраща чоловіча роль" боролися Бредлі Купер ("Маестро"), Джеффрі Райт ("Американське чтиво"), Пол Джаматті (Залишені"), Колман Домінго ("Растін").

Нагадаємо, редакція сайту ТСН.ua веде текстову онлайн-трансляцію премії "Оскар-2024" та пильно стежить за усіма подіями на церемонії нагородження.

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