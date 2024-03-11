Україна вперше отримала Оскар 2024 за документальну стрічку "20 днів у Маріуполі"

Український фільм вперше за історію кіно здобув перемогу на найпрестижнішій кінопремії "Оскар 2024".

Документальний фільм "20 днів у Маріуполі" від режисера та відеографа Мстислава Чернова переміг у категорії "Найкращий повнометражний документальний фільм". Про це стало відомо під час прямого ефіру "Оскар 2024" у ніч проти 11 березня.

Сюжет фільму "20 днів у Маріуполі" висвітлює події початку повномасштабного вторгнення, коли РФ почала нищити мирні міста України. Зокрема, у стрічці зображуються перші дні облоги Маріуполя. Кінокартина містить кадри російських обстрілів та бомбардування пологового будинку. Так, перед світовою спільнотою викриваються злочини та тероризм країни-агресорки. І зрештою, фільм "20 днів у Маріуполі" гідно переміг на кінопремії "Оскар-2024".

До слова, українська документальна кінострічка раніше вже отримувала чимало престижних нагород і номінацій. Зокрема, "20 днів у Маріуполі" здобув нагороди на преміях BAFTA Film Awards, Sundance, Cinema for Peace 2023, виграв премію Гільдії режисерів Америки та інших. Лише за січень 2024 року фільм з'явився у 40 номінаціях та отримав понад 20 нагород.

Режисер та команда піднялися на сцену театру Dolby, що в Голлівуді, та перед відомими зірками та кіномитцями подякували за світове визнання. Під час своєї промови зі статуеткою у руках вони ще раз нагадали світові про злочини та тероризм Росії.

Нагадаємо, сайт пильно стежить за перебігом подій на кінопремії "Оскар-2024" та першими повідомляє усі подробиці в текстовій онлайн-трансляції.

Читайте також: