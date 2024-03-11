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Загарбники вдарили по Харкову "шахедами" - мер

Загарбники вдарили по Харкову "шахедами" - мер

Shahed / Фото: dymka.com.ua

Приліт безпілотника був у щільну міську забудову.

Російські загарбники в ніч проти 11 березня завдали удару по Харкову іранськими ударними безпілотниками Shahed.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

Він заявив, що "приліт" безпілотника був у щільну міську забудову.

"По Харкову знову бʼють "шахедами". В районі щільної житлової забудови "приліт" по обʼєкту цивільної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

Він зазначив, що інформація про жертв відсутня.

"Сам обʼєкт частково пошкоджено, як і житлові будинки поруч. На місці працюють усі відповідні служби - заявив мер.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що загарбники атакували безпілотниками "Шахед" місто Добропілля на Донеччині

Крім того, ми раніше інформували, що Одесі пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.

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