Загарбники вдарили по Харкову "шахедами" - мер

Приліт безпілотника був у щільну міську забудову.
Російські загарбники в ніч проти 11 березня завдали удару по Харкову іранськими ударними безпілотниками Shahed.
Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.
Він заявив, що "приліт" безпілотника був у щільну міську забудову.
"По Харкову знову бʼють "шахедами". В районі щільної житлової забудови "приліт" по обʼєкту цивільної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.
Він зазначив, що інформація про жертв відсутня.
"Сам обʼєкт частково пошкоджено, як і житлові будинки поруч. На місці працюють усі відповідні служби - заявив мер.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що загарбники атакували безпілотниками "Шахед" місто Добропілля на Донеччині.
Крім того, ми раніше інформували, що Одесі пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.
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