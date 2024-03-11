Росія атакує Україну ударними безпілотниками: мапа тривог

Російські загарбники в ніч проти 11 березня запустили по Україні ударні безпілотники.

Також читайте Через атаку БпЛА на Миколаївщині можливі відключення світла

Про це йдеться у повідомленні Повітряних Сил ЗСУ.

У повідомленні вказується, що загроза БпЛА існує у Харківський, Полтавській та Сумській областях.

"БпЛА в Богодухівському районі Харківської області, курс південний", - заявили у ПС.

Пізніше у військові додали, що безпілотники рухаються в сторону Харкова.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що загарбники атакували безпілотниками "Шахед" місто Добропілля на Донеччині.

Крім того, ми раніше інформували, що Одесі пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.

Читайте також: