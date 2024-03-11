Росія атакує Україну ударними безпілотниками: мапа тривог

Безпілотники рухаються в сторону Харкова.
Російські загарбники в ніч проти 11 березня запустили по Україні ударні безпілотники.
Про це йдеться у повідомленні Повітряних Сил ЗСУ.
У повідомленні вказується, що загроза БпЛА існує у Харківський, Полтавській та Сумській областях.
"БпЛА в Богодухівському районі Харківської області, курс південний", - заявили у ПС.
Пізніше у військові додали, що безпілотники рухаються в сторону Харкова.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що загарбники атакували безпілотниками "Шахед" місто Добропілля на Донеччині.
Крім того, ми раніше інформували, що Одесі пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.
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