Россия атакует Украину ударными беспилотниками: карта тревог

Российские захватчики в ночь на 11 марта запустили по Украине ударные беспилотники.

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Об этом говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

В сообщении указывается, что угроза БПЛА существует в Харьковской, Полтавской и Сумской областях.

"БпЛА в Богодуховском районе Харьковской области, курс южный", – заявили в ПС.

Позже в военные добавили, что беспилотники двигаются в сторону Харькова.

Напомним, ранее сообщалось, что захватчики атаковали беспилотниками "Шахед" город Доброполье в Донецкой области.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Одессе прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги.

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