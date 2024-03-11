Россия атакует Украину ударными беспилотниками: карта тревог

Беспилотники двигаются в сторону Харькова.
Российские захватчики в ночь на 11 марта запустили по Украине ударные беспилотники.
Об этом говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.
В сообщении указывается, что угроза БПЛА существует в Харьковской, Полтавской и Сумской областях.
"БпЛА в Богодуховском районе Харьковской области, курс южный", – заявили в ПС.
Позже в военные добавили, что беспилотники двигаются в сторону Харькова.
Напомним, ранее сообщалось, что захватчики атаковали беспилотниками "Шахед" город Доброполье в Донецкой области.
Кроме того, мы ранее информировали, что в Одессе прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги.
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