РФ снова влупила по Украине "Шахедами": сколько беспилотников сбило ПВО

В ночь на 9 марта россияне атаковали 15 ударными беспилотниками типа "Shahed".

Ночью на субботу, 9 марта российские оккупационные войска ударили по Украине беспилотниками "Shahed". Силами обороны было уничтожено 12 ударных БПЛА.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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В ночь на 9 марта 2024 года россияне атаковали 15 ударными беспилотниками типа "Shahed". Россияне запускали дроны из района Чауды в оккупированном Крыму и Приморско-Ахтарска (Краснодарский край, РФ).

К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

В результате боевой работы были уничтожены 12 "Шахедов" в пределах Днепропетровской, Донецкой и Полтавской областей.