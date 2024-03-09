РФ снова влупила по Украине "Шахедами": сколько беспилотников сбило ПВО

В ночь на 9 марта россияне атаковали 15 ударными беспилотниками типа "Shahed".
Ночью на субботу, 9 марта российские оккупационные войска ударили по Украине беспилотниками "Shahed". Силами обороны было уничтожено 12 ударных БПЛА.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
В ночь на 9 марта 2024 года россияне атаковали 15 ударными беспилотниками типа "Shahed". Россияне запускали дроны из района Чауды в оккупированном Крыму и Приморско-Ахтарска (Краснодарский край, РФ).
К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
В результате боевой работы были уничтожены 12 "Шахедов" в пределах Днепропетровской, Донецкой и Полтавской областей.
Ранее сообщалось, что защитники неба сбили 5 вражеских беспилотников "Шахед" над Криворожским районом Днепропетровской области.
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