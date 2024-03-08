Использование Россией иранских дронов Mohajer-6: разведка Британии назвала цель

В частности, дрон предназначен для разведки.

Российская армия использует иранские беспилотники Mohajer-6 для разведки над Черным морем и для корректировки ударов по побережью аннексированного Крыма.

Об этом говорится в отчете разведки Министерства обороны Великобритании.

Mohajer-6 – это беспилотный летательный аппарат иранского производства. Этот БПЛА предназначен для разведки, наблюдения, обнаружения целей, но также может производить атаки класса "воздух-земля" с использованием управляемых боеприпасов свободного падения.

Британские разведчики отмечают, что практическая дальность действия Mohajer-6 ограничена прямой видимостью для обеспечения управления оператором в режиме реального времени: примерно 200 км на высоте 3,3 км. Ее можно расширить путем передачи управления другой наземной станции управления.

Дрон был замечен в полете над Черным морем и Крымом. Фото: Разведка Британии.

Дрон был замечен в полете над Черным морем и Крымом. Фото: Разведка Британии.

"Присутствие дронов в западном Крыму, вероятно, свидетельствует о том, что Россия пытается выявить угрозы российским портам и судам после недавних успехов Украины. Существует реальная возможность, что в их задачу также входит поддержка российских процессов нанесения ударов по юго-западному побережью Украины", — отмечают в британском Минобороны.

Украина сбила по меньшей мере один Mohajer-6 – 23 сентября 2022 года над Черным морем, а Россия, вероятно, случайно сбила дрон над Крымом 6 июня 2023 года.

Напомним, ранее россияне показали "массовое" производство "Шахедов". Это первая подобная публикация, позволяющая оценить объемы.

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