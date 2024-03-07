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Украина получит от Британии дополнительно более 10 тысяч беспилотников

Украина получит от Британии дополнительно более 10 тысяч беспилотников

Украинские дроны / Фото: ТСН.ua

Пакет включает тысячи дронов для осмотра от первого лица (FPV), 1000 так называемых дронов-камикадзе, разработанных в Британии, а также разведывательные и морские дроны.

Британия увеличит расходы на беспилотники для Украины на 125 миллионов фунтов стерлингов ($160 миллионов), увеличив общее количество поставленных беспилотников более чем на 10 тысяч.

Об этом сообщили на сайте британского правительства во время визита министра обороны Великобритании Гранта Шаппса в Киев.

“Я усилию наше обязательство вооружить Украину новыми передовыми беспилотными летательными аппаратами, поступающими прямо с производства на передовую. Я призываю международных партнеров присоединиться к Соединенному Королевству в этих усилиях”, — сказал Шаппс во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Британия заявила, что расширит пакет беспилотников до 325 миллионов фунтов стерлингов из 200 миллионов фунтов, объявленных в январе.

Пакет включает тысячи дронов для осмотра от первого лица (FPV), 1000 так называемых дронов-камикадзе, разработанных в Британии, а также разведывательные и морские дроны.

В британском Минобороны отметили, что высокоманевренные беспилотники FPV, позволяющие оператору точно контролировать движения дрона в реальном времени, успешно использовались ВСУ для обхода российской противовоздушной обороны для поражения целей.

"Эти беспилотники доказали высокую эффективность на поле боя с момента полномасштабного вторжения России, обеспечивая ситуационную осведомленность для нацеливания на позиции противника и бронетехнику. Украинские войска также эффективно использовали эти беспилотники для нанесения ударов по штабу ВМС России [в Севастополе]”, – говорится в сообщении.

Грант Шаппс подчеркнул, что Вооруженные силы Украины используют наданное Великобританией оружие с беспрецедентным эффектом, что позволило уничтожить почти 30% Черноморского флота России.

Поскольку более 100 миллионов фунтов стерлингов из этого пакета будут израсходованы на морской потенциал, Украина продолжит менять ситуацию в Черном море.

Напомним, комментируя уничтожение морскими дронами российского патрульного катера "Сергей Котов", министр обороны Великобритании Грант Шаппс отметил, что Черное море больше "не безопасно для флота Путина".

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