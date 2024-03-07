Україна отримає від Британії додатково понад 10 тисяч безпілотників

Пакет включає тисячі дронів для огляду від першої особи (FPV), 1000 так званих дронів-камікадзе, розроблених у Британії, а також розвідувальні та морські дрони.

Британія збільшить витрати на безпілотники для України на 125 мільйонів фунтів стерлінгів ($160 мільйонів), збільшивши загальну кількість поставлених безпілотників на понад 10 тисяч.

Про це повідомили на сайті британського уряду під час візиту міністра оборони Великої Британії Гранта Шаппса до Києва.

“Я посилю наше зобов’язання озброїти Україну новими передовими безпілотними літальними апаратами, які надходять прямо з виробництва на передову. Я закликаю міжнародних партнерів приєднатися до Сполученого Королівства в цих зусиллях”, — сказав Шаппс під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Британія заявила, що розширить пакет безпілотників до 325 мільйонів фунтів стерлінгів з 200 мільйонів фунтів, оголошених у січні.

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Пакет включає тисячі дронів для огляду від першої особи (FPV), 1000 так званих дронів-камікадзе, розроблених у Британії, а також розвідувальні та морські дрони.

У британському Міноборони відзначили, що високоманеврені безпілотники FPV, які дозволяють оператору точно контролювати рухи дрона в реальному часі, успішно використовувалися ЗСУ для обходу російської протиповітряної оборони для ураження цілей.

“Ці безпілотники довели високу ефективність на полі бою з моменту повномасштабного вторгнення Росії, забезпечуючи ситуаційну обізнаність для націлювання на позиції противника та бронетехніку. Українські війська також ефективно використовували ці безпілотники для нанесення ударів по штабу ВМС Росії [у Севастополі]”, - йдеться у повідомленні.

Грант Шаппс наголосив, що Збройні сили України використовують надану Великою Британією зброю з безпрецедентним ефектом, що дозволило знищити майже 30% Чорноморського флоту Росії.

Оскільки понад 100 мільйонів фунтів стерлінгів із цього пакету буде витрачено на морський потенціал, Україна продовжить змінювати ситуацію в Чорному морі.

Нагадаємо, коментуючи знищення морськими дронами російського патрульного катера "Сергей Котов", міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс зазначив, що Чорне море більше "не є безпечним для флоту Путіна".

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