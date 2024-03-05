Затоплення корабля "Сергей Котов" прокоментували в Міноборони Британії

Шаппс вказав, що Чорне море більше не є безпечним для флоту Путіна.

Знищення українськими дронами російського патрульного катера "Сергей Котов" прокоментував міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс.

Свій коментар міністр опублікував у соцмережі Х.

Шаппс зазначив, що Чорне море більше "не є безпечним для флоту Путіна". Донедавна це "здавалося неможливим".

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"Тепер, коли Захід підтримав Україну, це не викликає сумнівів. Якщо ми дамо їм те, що їм потрібно, хоробрість і вміння Збройних сил України допоможуть здобути перемоги, які колись вважалися неможливими", – йдеться в заяві британського міністра.

Корабель "Сергей Котов" знищили – що відомо

В ніч проти 5 березня на сході окупованого Криму пролунала серія вибухів. Згодом стало відомо, що це спецпідрозділ ГУР Міноборони України Group 13 завдав ураження морськими дронами Magura V5 по кораблю "Сергей Котов" Чорноморського флоту РФ. Корабель був знищений і відновленню не підлягає.

У воєнній розвідці України повідомили що серед екіпажу катера "Сергей Котов" є загиблі та поранені.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЧФ РФ загинається!!! Найновіший російський корабель пішов на дно!

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