Знищення "Сергея Котова": які завдання виконував корабель - розповіли у ВМС

Станом на ранок у Чорному морі немає жодного патрульного катера.

Знищення російського патрульного корабля "Сергей Котов" суттєво позначиться на виконання завдань ЧФ РФ у Чорному морі.

Про це заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

"Завдань у них вистачає, особливо в патрульних кораблів. Зараз у Чорному морі взагалі жодної одиниці немає, в Азовському ще одна перебуває. А завдання в них можуть бути різноманітні - починаючи від охорони пунктів базування, закінчуючи охороною водного району, протоки, контролю цивільного судноплавства. Тобто у подібних кораблів завдань насправді багато", - повідомив він.

Плетенчук додав, що окупанти провели пошукову операцію після потоплення корабля.

"Звісно, коли вони виходять з ладу, а в даному випадку він взагалі затонув, і до речі пошукова операція вже проводилася, навіть когось витягнути з води встигли. Але звісно, впливає це і на морально-психологічний стан особового складу, який чудово розуміє, що вихід у море - реальна небезпека там і залишитись", - зазначив він.

Нагадаємо, у ГУР показали, як топили судно "Сергей Котов". Відео дивіться за ПОСИЛАННЯМ.

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