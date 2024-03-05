У ГУР показали, як топили судно "Сергей Котов" (відео)

На відео видно, як українські дрони атакують російське судно, воно вибухає та спалахує.

ГУР Міноборони України показало відео знищення російського патрульного катера "Сергей Котов" у ніч проти 5 березня в Криму.

Відповідний ролик з’явився в телеграм-каналі воєнної розвідки.

"Як топили "сєрґєя котова" – відео знищення патрульного корабля чф рф", – вказали представники ГУР у дописі.

На знятому вночі відео видно, як українські дрони атакують російське судно, воно вибухає та спалахує.

На ролик було накладено норвезьку народну пісню Villeman Og Magnhild. У її тексті є, зокрема, такі слова: "Піднявся троль із глибин озера. Він гуркотів у горах і гуркотів у хмарах. Розбив він арфу з усієї сили. І відібрав так у троля його силу і міць".

Читайте провідні новини дня:

Нагадаємо, в ніч проти 5 березня у районі Феодосії українські морські дрони Magura V5 атакували російський катер "Сергей Котов". Судно було знищене та затонуло. Серед екіпажу є загиблі та поранені, його доля ще з’ясоувується.

Читайте також: