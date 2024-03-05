В ГУР показали, как топили судно "Сергей Котов" (видео)

На видео видно, как украинские дроны атакуют российское судно, оно взрывается и загорается.

ГУР Минобороны Украины показало видео уничтожения российского патрульного катера "Сергей Котов" в ночь на 5 марта в Крыму.

Соответствующий ролик появился в телеграм-канале военной разведки.

"Как топили "сергея котова" — видео уничтожения патрульного корабля чф рф", — указали представители ГУР в сообщении.

На снятом ночью видео видно, как украинские дроны атакуют российское судно, оно взрывается и загорается.

На ролик была наложена норвежская народная песня Villeman Og Magnhild. В ее тексте есть, в частности, есть такие слова: "Поднялся тролль из глубин озера. Он грохотал в горах и грохотал в облаках. Разбил он арфу изо всех сил. И отнял так у тролля его силу и мощь".

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Напомним, в ночь на 5 марта в районе Феодосии украинские морские дроны Magura V5 атаковали российский катер "Сергей Котов". Судно было уничтожено и затонуло. Среди экипажа есть погибшие и раненые, его судьба еще выясняется.

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