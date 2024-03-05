В Украине произошло землетрясение: где был эпицентр

В понедельник, 4 марта, в Украине зафиксировали землетрясение. Происшествие произошло в Ивано-Франковской области.

В Украине 4 марта около 15:05 произошло землетрясение, однако оно относится к "неощутимым".

Об этом сообщает Главный центр специального контроля в Facebook.

"В 15:05:31 Главным центром специального контроля зарегистрировано землетрясение в Ивано-Франковской области, магнитудой 1,7 (по шкале Рихтера) на глубине 7 км", – сообщили специалисты.

Отмечается, что источник землетрясения находился в районе города Надвирна на Прикарпатье. По классификации землетрясение относится к "неощутимым".

Сейсмологи говорят, что интенсивность колебаний лежит ниже предела чувствительности людей. Последнее землетрясение из этого района было зафиксировано 06 февраля 2024 года, магнитудой 2,4 по шкале Рихтера.

Напомним, 1 марта в Украине также произошло землетрясение, эпицентр которого находился в Решетиловском районе Полтавской области. Колебания произошли в 02:22 по киевскому времени с магнитудой 3,6 по шкале Рихтера.

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