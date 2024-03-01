На Полтавщине произошло землетрясение: карта

1 марта Главным центром специального контроля зарегистрировано землетрясение в Полтавской области.

Об этом говорится на сайте ведомства.

Землетрясение произошло в 02:22 по киевскому времени с магнитудой 3,6 по шкале Рихтера.

Эпицентр землетрясения находится в Решетиловском районе Полтавской области, западнее г. Полтава, на глубине 10 км.

Подобные силы землетрясения с территории Полтавской области регистрировались и раньше. / Фото: gcsk.gov.ua

По классификации землетрясений относится к едва ощутимым. Колебания ощущаются только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах.

Подобные по силе землетрясения с территории Полтавской области регистрировались и раньше, в частности, последние из них 23 июля, 08 июня, 26 мая и 14 января 2023 года с магнитудами 2,6, 3,7, 3,5 и 2,7.

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Напомним, что ранее сообщалось, что в НАН считают, что рано или поздно землетрясения коснутся всей территории Украины. Самые мощные толчки с интенсивностью 8 баллов по шкале Рихтера возможны на юго-западе Одесской области.

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