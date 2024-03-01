На Полтавщині стався землетрус: мапа

1 березня Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус у Полтавській області.

Про це йдеться на сайті відомства.

Землетрус відбувся о 02:22 за київським часом з магнітудою 3,6 за шкалою Ріхтера.

Епіцентр землетрусу знаходиться в Решетилівському районі Полтавської області, на захід від м. Полтава, на глибині 10 км.

Подібні за силою землетруси з території Полтавської області реєструвалися і раніше. / Фото: gcsk.gov.ua

За класифікацією землетрусів відноситься до ледве відчутних. Коливання відчуваються тільки окремими людьми, які знаходяться в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах.

Подібні за силою землетруси з території Полтавської області реєструвалися і раніше, зокрема останні із них 23 липня, 08 червня, 26 травня та 14 січня 2023 року з магнітудами 2,6, 3,7, 3,5 та 2,7.

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Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що у НАН вважають, що рано чи пізно землетруси зачеплять усю територію України. Найпотужніші поштовхи з інтенсивністю 8 балів за шкалою Ріхтера можливі на південному заході Одеської області.

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