В Украине произошло землетрясение

Толчки зафиксировали сегодня и он имели магнитуду 2,6 по шкале Рихтера.

В Тернопольской области произошло землетрясение магнитудой 2,6 балла.

Об этом сообщили на странице Главного центра специального контроля соцсети.

Зафиксировали землетрясение 18 февраля в 11:07 на глубине 5 км.

"По расчетам землетрясение не несет угрозы населению, по классификации землетрясений относится к "едва ощутимым". Колебания ощущаются только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в НАН считают, что рано или поздно землетрясения коснутся всей территории Украины. Самые мощные толчки с интенсивностью 8 баллов по шкале Рихтера возможны на юго-западе Одесской области.

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