В Тернополе в парке дети обнаружили чемодан с телом женщины

В Тернополе в парке две девочки обнаружили чемодан с телом женщины внутри. Дети на жуткую находку наткнулись неподалеку от пруда в парке "Сопольче". На место вызвали полицейских и судебно-медицинских экспертов.

О том, что несовершеннолетние действительно обнаружили тело человека внутри чемодана, подтвердил ZAXID.NET представитель полиции Тернопольщины Сергей Крета.

"Чемодан открыли, внутри находилось тело женщины. Предварительно, на вид ей примерно 60-70 лет. Она была очень сильно худая и поэтому кому-то удалось поместить ее тело в чемодан", — рассказал Сергей Крета.

В полиции отметили, что тело не расчленено. Предварительно правоохранители открыли уголовное производство по ст. 115 УК Украины (убийство). Полицейские осуществляют оперативные розыски, чтобы установить причастных к этому преступлению.

Напомним, что в Одесской области женщина распорола живот мужчине. Пострадавшего сразу госпитализировали, но в тот же день от полученных травм он скончался.

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