Илона Гвоздева показала интерьер своего дома, который с мужем проектировала самостоятельно

Украинская танцовщица Илона Гвоздева показала интерьер своего нового семейного гнездышка, куда она с детьми и мужем Иваном Хомякуком переехала во время полномасштабного вторжения.

Так, знаменитость провела экскурсию по первому этажу своего дома, где у нее располагается просторная кухня и гостиная. По словам Илоны, они с мужем сначала планировали доверить дизайн дома специалистам. Однако, увидев цены на услуги дизайнера, они отказались от привлечения посторонних и принялись фантазировать самостоятельно. Гвоздева признается, что ее возлюбленный Иван за все это время даже увлекся проектированием и ремонтами.

Дом Илоны Гвоздевой. Фото: скриншот с видео

Дом Илоны Гвоздевой. Фото: скриншот с видео

Дом Илоны Гвоздевой. Фото: скриншот с видео

Дом Илоны Гвоздевой. Фото: скриншот с видео

"Это и для экономии и для опыта. Теперь он сам все строит, и другие какие-то объекты. У него вообще появилась такая любовь к строительству именно во время обустройства нашего дома. Все, что есть в интерьере – все мое фантазия. Потому что когда мы с мужем начали искать дизайнера и увидели их цену за работу, я поняла, что работаю не там", - рассказала знаменитость в программе "Ближче до зірок".

Интерьер дома супругов выполнен в светлых пастельных оттенках. На столах и стенах можно заметить их семейные портреты, которые придают уют. Недалеко от кухни стоит большой стол, а в гостиной – диван, который тоже рассчитан на большое количество людей.

Дом Илоны Гвоздевой. Фото: скриншот с видео

Дом Илоны Гвоздевой. Фото: скриншот с видео

Дом Илоны Гвоздевой. Фото: скриншот с видео

Дом Илоны Гвоздевой. Фото: скриншот с видео

Напомним, недавно Илона Гвоздева прокомментировала слухи о разводе с мужем и ответила, в каких отношениях они сейчас находятся.

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