Илона Гвоздева высказалась об отношениях с мужем: "Были разговоры о разводе"

В начале года хореограф заставила фанатов волноваться, что в ее браке не все хорошо.

Украинская танцовщица Илона Гвоздева прокомментировала слухи о разводе с мужем и ответила, в каких отношениях они сейчас находятся.

Знаменитость заверила, во что их с Иваном Хомячуком браке все в порядке. Правда, хореограф намекнула, что не чувствует себя полностью счастливой.

"Могу всех заверить – с мужем у меня все хорошо. Но для полного счастья иногда женщине нужно немного больше, чем просто дети, работа и брак", — рассказала Гвоздева на YouTube-канале "Люкс ФМ".

Илона Гвоздева с мужем / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Танцовщица добавила, что они с возлюбленным не планируют разводиться, хотя за 13 лет их отношений такие разговоры были.

"За 13 лет, конечно, были разговоры о разводе. У меня даже есть секрет. Для длительных отношений раз в год нужно собирать чемодан или хотя бы делать вид, что ты идешь, чтобы мужчина, как говорится, всегда хотел тебя удерживать и завоевывать. Мне кажется, что мне пока это выходит", – поделилась знаменитость.

Илона Гвоздева с мужем / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Илона Гвоздева также подчеркнула, если вдруг в их браке и возникнут какие-то проблемы, то решать они их будут только после окончания войны.

"Мы для себя решили, что все вопросы, если они будут появляться в наших отношениях, мы будем решать после окончания войны. Потому что сейчас все это депрессивное и негативное состояние, его нельзя связывать с отношением друг к другу", – добавила танцовщица.

Илона Гвоздева с мужем / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Напомним, Илона Гвоздева в начале года спровоцировала слухи о разводе с мужем. Тогда танцовщица опубликовала странный пост о счастье в личной жизни, которое можно разрушить за мгновение и которого на самом деле могло и не быть.

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