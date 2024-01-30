Пограничники создали еще одну бригаду "Гвардии наступления" – "Месть"

Бригада "Месть" создана на базе Луганского пограничного отряда.
Государственная пограничная служба создала еще один отряд бригадного типа под названием "Месть", который уже выполняет задачи на фронте. Он сформирован на базе легендарного Луганского пограничного отряда Госпогранслужбы Украины. Отряд входит в бригады "Гвардии наступления".
Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.
Луганский пограничный отряд дольше всех силовых структур держал оборону в Луганске. В начале лета 2014 года пророссийские боевики несколько дней штурмовали расположение управления части, ведя огонь из домов мирных жителей областного центра.
"Уже почти десять лет, как пограничники и пограничницы Луганского отряда с оружием в руках отстаивают суверенитет и территориальную целостность Украины. Они самоотверженно и профессионально проявили себя в АТО, Операции объединенных сил", — напомнили в ГПСУ.
В настоящее время Луганский пограничный отряд реформирован в бригаду "Гвардии" наступления с символическим названием "Месть". И в этом есть конкретный символизм, ведь, как отметил глава ГПСУ, захватчики смогут это почувствовать на себе и за каждого побратыма, от первого погибшего в ночь на 24 февраля 2022 года пограничника – мастер-сержанта Денис Ткач, погибшего во время боя с диверсионно -разведывательной группой на отделе пограничной службы "Милово", ко всем погибшим в этой войне, будет конкретная месть.
В ГПСУ отметили, что боевые возможности подразделения "Месть" сейчас значительно наращены, есть соответствующие средства — бронированная техника, спецавтомобили, зенитные, артиллерийские и противотанковые средства, системы аэроразведки и ударные БПЛА, средства радиоэлектронной борьбы и разведки, современные ПЗРК, снайперское вооружение. А военнослужащие Луганского отряда прошли многочисленные учения и согласования как в Украине, так и за рубежом: Великобритании, Испании, Германии и других странах.
"Настанет время, когда мы выгоним врага из нашей земли. "Возрожденные победить" — это лозунг нашей "Мести", — сказал командир Луганского пограничного отряда полковник Александр Осипец.
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