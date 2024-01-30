Пограничники создали еще одну бригаду "Гвардии наступления" – "Месть"

Государственная пограничная служба создала еще один отряд бригадного типа под названием "Месть", который уже выполняет задачи на фронте. Он сформирован на базе легендарного Луганского пограничного отряда Госпогранслужбы Украины. Отряд входит в бригады "Гвардии наступления".

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

Луганский пограничный отряд дольше всех силовых структур держал оборону в Луганске. В начале лета 2014 года пророссийские боевики несколько дней штурмовали расположение управления части, ведя огонь из домов мирных жителей областного центра.

"Уже почти десять лет, как пограничники и пограничницы Луганского отряда с оружием в руках отстаивают суверенитет и территориальную целостность Украины. Они самоотверженно и профессионально проявили себя в АТО, Операции объединенных сил", — напомнили в ГПСУ.

В настоящее время Луганский пограничный отряд реформирован в бригаду "Гвардии" наступления с символическим названием "Месть". И в этом есть конкретный символизм, ведь, как отметил глава ГПСУ, захватчики смогут это почувствовать на себе и за каждого побратыма, от первого погибшего в ночь на 24 февраля 2022 года пограничника – мастер-сержанта Денис Ткач, погибшего во время боя с диверсионно -разведывательной группой на отделе пограничной службы "Милово", ко всем погибшим в этой войне, будет конкретная месть.

В ГПСУ отметили, что боевые возможности подразделения "Месть" сейчас значительно наращены, есть соответствующие средства — бронированная техника, спецавтомобили, зенитные, артиллерийские и противотанковые средства, системы аэроразведки и ударные БПЛА, средства радиоэлектронной борьбы и разведки, современные ПЗРК, снайперское вооружение. А военнослужащие Луганского отряда прошли многочисленные учения и согласования как в Украине, так и за рубежом: Великобритании, Испании, Германии и других странах.

"Настанет время, когда мы выгоним врага из нашей земли. "Возрожденные победить" — это лозунг нашей "Мести", — сказал командир Луганского пограничного отряда полковник Александр Осипец.

Напомним, в Rheinmetall заявили, что Украина получила батарею ЗРК Skynex.

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