Экс-жена Вячеслава Узелкова впервые высказалась о его женитьбе

Бывшая жена боксера Вячеслава Узелкова – тренер Марина Боржемская – прокомментировала его вторую женитьбу.

Спортсменка поделилась, что знала о помолвке экс-мужа. Боржемская его не поздравляла с новым статусом, ведь они не общаются. Однако их совместные дети порадовались за папу.

"Мы не общаемся, поэтому я не смогла его поздравить. Дети его поздравили, потому что у них есть свое общение между собой в мессенджере", — прокомментировала Боржемская на YouTube-канале "Люкс ФМ".

Вячеслав Узелков / Фото: facebook.com/viacheslav.uzelkov

Кстати, спортсменка также рассказала, что хоть Узелков переписывается с детьми в мессенджере, однако личных встреч между ними нет. Как говорит Боржемская, экс-муж не проявляет такой инициативы. Также тренер добавила, что раньше сын и дочь постоянно хотели встретиться с папой, сейчас же они не готовы к этому.

"Дети вместе со мной постоянно. Никто не приглашает их куда-нибудь сходить, провести как-то с ними время. Раньше они всегда были готовы, а сейчас уже не хотят этого", — поделилась тренер.

Марина Боржемская с детьми / Фото: instagram.com/uzelkova.marina

Кроме того, Боржемская призналась, что дети не знакомы с новой избранницей папы. По словам тренера, в первую очередь это зависит от Узелкова, однако он не проявляет такой инициативы.

Отметим, Вячеслав Узелков объявил о своей помолвке в конце декабря прошлого года. Для боксера это будет второй брак. На Марине Боржемской спортсмен был женат 22 года. У бывших влюбленных двое детей – сын Роберт и дочь Оливия. Недавно Боржемская раскрыла причину, почему ушла от Вячеслава Узелкова после 22 лет брака.

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