Надя Дорофеева в пикантном платье без бюстгальтера удивила новым образом

Украинская певица Надя Дорофеева в пикантном платье снялась в смелом фотосете и просто восхитила своей женственностью.

Звезда в Instagram поделилась, что обычно предпочитает комфорт. Так что артистка выбирает такую одежду, в которой ей было бы удобно. Однако в новом фотосете певице захотелось почувствовать свою женственность, так что артистка снялась в необычном для нее образе.

Надя Дорофеева / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

"Девушки, а помните, мы раньше ходили на каблуках? Сейчас это звучит странно, но я помню, если какой-то праздник и ты не на каблуках – то что-то произошло! Ну, например, ты сломала ногу. Так интересно, как все изменилось, и мы начали ценить комфорт, удобство и, наконец, больше принимать себя. Мне это очень нравится", — прокомментировала Надя.

Дорофеева для фотосета выбрала красное мини-платье. Наряд был довольно пикантными в зоне декольте. Образ певица дополнила "мокрой" укладкой и ярким макияжем. Надя Дорофеева изрядно восхитила женственностью и продемонстрировала свою стройную фигуру.

Надя Дорофеева / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

"Буду откровенна – иногда все же хочется побыть "леди", потому что это какой-то мгновенный эффект превращения. И все такие сразу – ого, вау! Вот на фотосессии я просто кайфанула, а еще больше кайфанула, когда после сняла все это и одела свои любимые комфортные вещи. Вот вам и трансформация женственности", – поделилась артистка.

Напомним, недавно певица Анна Тринчер похвасталась кардинально новым образом. Артистка в смелом фотосете снялась с короткими волосами и в пикантном наряде.

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