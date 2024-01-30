На Тернопольщине третьи сутки ищут трех подростков (фото)

В Тернопольской области полицейские и спасатели уже третьи сутки ищут трех парней, которые 28 января вышли из дома в селе Переволока и не вернулись.

В Тернопольской области 28 января исчезли трое подростков. Правоохранители и неравнодушные уже обыскали все окрестные местности 29 января и продолжают поиски 30 января.

Об этом сообщил начальник полиции Тернопольской области Сергей Зюбаненко.

О том, что несовершеннолетние пропали, на следующий день в полицию сообщила бабушка одного из них. Правоохранители выяснили, что три парня в возрасте 14, 13 и 12 лет исчезли еще 28 января в селе Переволоки Чертковского района. Один из подростков, 14-летний Богдан Приймак, живет в Тернополе, а на выходные приехал к бабушке в село. По словам родственницы, он сказал, что вместе со своими друзьями 13-летним Богданом Швитким и 12-летним Владимиром Непипом пойдут в центр села погулять. Однако ночевать домой ребята так и не вернулись.

Поиск подростков в Тернопольской области

"К сожалению, только на следующий день бабушка обратилась за помощью к полицейским. Сейчас по тревоге подняты сотрудники полиции, ГСЧС и других соответствующих служб, чтобы установить местонахождение без вести пропавших школьников", — сообщил Зюбаненко.

Полицейские обнародовали приметы пропавших без вести подростков. 14-летний Богдан Приймак был одет в черную куртку, брюки синего цвета с красными вставками. 13-летний Богдан Швиткий – в короткую темно-синюю куртку, темно-серую шапку и брюки-джинсы синего цвета. У 12-летнего Владимира Непипа на себе была черная баллоновая куртка, шапка синего цвета, черные брюки и черные сапоги.

Правоохранители обращаются ко всем, кто мог видеть несовершеннолетних и имеет любую информацию о разыскиваемых, сообщать данные на линию "102" или по телефону 098-478-30-07.

Напомним, в Виннице 5 декабря также исчезла 17-летняя девушка. Дарья Залевская вышла из дома в 20:00 и не вернулась.

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