На Тернопільщині третю добу шукають трьох підлітків (фото)

На Тернопільщині поліцейські та рятувальники вже третю добу шукають трьох хлопців, які 28 січня вийшли з дому в селі Переволока і не повернулися.

На Тернопільщині 28 січня зникли троє підлітків. Правоохоронці та небайдужі вже обшукали всі навколишні місцевості 29 січня та продовжують пошуки 30 січня.

Про це повідомив начальник поліції Тернопільщини Сергій Зюбаненко.

Про те, що неповнолітні зникли, на наступний день в поліцію повідомила бабуся одного з них. Правоохоронці з’ясували, що троє хлопців віком 14, 13 та 12 років зникли ще 28 січня в селі Переволоки Чортківського району. Один з підлітків, 14-річний Богдан Приймак, мешкає в Тернополі, а на вихідні приїхав до бабусі в село. За словами родички, він сказав, що разом зі своїми друзями 13-річним Богданом Швитким та 12-річним Володимиром Непіпом підуть в центр села погуляти. Однак ночувати додому хлопці так і не повернулися.

Пошук підлітків на Тернопільщині

"На жаль, лише наступного дня бабуся звернулася про допомогу до поліцейських. Зараз по тривозі підняті працівники поліції, ДСНС та інших відповідних служб, аби встановити місцеперебування безвісти зниклих школярів", – повідомив Зюбаненко.

Поліцейські оприлюднили прикмети зниклих безвісти підлітків. 14-річний Богдан Приймак був одягнений в чорну куртку, штани синього кольору з червоними вставками. 13-річний Богдан Швиткий – в коротку темно-синю куртку, темно-сіру шапку та штани-джинси синього кольору. 12-річний Володимир Непіп на собі мав чорну балонову куртку, шапку синього кольору, чорні штани та чорні чоботи.

Правоохоронці звертаються до усіх, хто міг бачити неповнолітніх і має будь-яку інформацію щодо розшукуваних, повідомляти дані на лінію "102" або за номером телефону 098-478-30-07.

Нагадаємо, у Вінниці 5 грудня також зникла 17-річна дівчина. Дарина Залевська вийшли з дому о 20:00 і не повернулася.

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