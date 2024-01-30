Блінкен зробив нову заяву щодо вступу України до НАТО

Держесретар США Ентоні Блінкен підтвердив позицію офіційного Вашингтона про те, що для України залишаються відчиненими двері до НАТО.

Заяву про це він зробив під час спільної пресконференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Вашингтоні.

"Я думаю, що процес, який ми спостерігаємо впродовж рекордно короткого часу – спочатку з Фінляндією, а тепер зі Швецією – демонструє, що двері НАТО відкриті, вони залишаються відчиненими, зокрема для України, яка стане членом НАТО", - наголосив глава американської дипломатії.

Блінкен наголосив, що агресія російського диктатора Воолодимира Путіна спонукає країни Європи приєднуватися до Альянсу, щоб захистити своїх громадян та власний суверенітет.

Також Блінкен заявив, якщо Конгрес Сполучених Штатів не схвалить новий пакет допомоги для Україні, це поставить під загрозу досягнення ЗСУ та всі міжнародні зусилля, спрямовані на те, щоб Росія зазнала поразки у розв’язаній нею війні.

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