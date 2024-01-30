Плекаймо українську: як гарно і правильно привітатися – 10 варіантів слова "привіт"

Українська мова багата синонімами, тому можна легко знайти замінник слову "привіт" і не вживати кальку "прівєт".

Іноді ми використовуємо слова, яких в українській мові просто не існує. І до таких належить слово "прівєт", яким ми постійно послуговуємося, коли вітаємося. Насправді, це кальковане слово і в нашій мові є більше двадцяти лексем, якими можна скористатися, щоб привітатися. Розповідаємо, чим замінити слово "прівєт".

Чим замінити слово "прівєт"

Є кілька гарних слів та фраз, які можуть замінити кальковане "прівєт".

"Привіт" – це перше слово, яким можна замінити кальку під час привітання. Не слід боятися цієї лексеми, вона є в українській мові.

"Вітаю" чи "мої вітання" – такі слова привітання можна говорити тоді, коли ви вітаєтеся з малознайомими чи незнайомими людьми, щоб показати свою вихованість. При цьому буде доречно поцікавитися у співрозмовника, як у нього чи в неї справи.

Є ще 10 фраз, які можна говорити під час вітання, щоб замінити слово "привіт" і не вживати "прівєт":

Добрий день!

Добридень!

На добридень!

Радий вітати вас!

Моє шанування!

Доброго здоров’я!

Здоров!

Здоровенькі були!

Добрий ранок!

Здрастуйте!

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