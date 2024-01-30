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Плекаймо українську: як гарно і правильно привітатися – 10 варіантів слова "привіт"

Плекаймо українську: як гарно і правильно привітатися – 10 варіантів слова "привіт"

Як правильно вітатися українською / Фото: Freepik

Українська мова багата синонімами, тому можна легко знайти замінник слову "привіт" і не вживати кальку "прівєт".

Іноді ми використовуємо слова, яких в українській мові просто не існує. І до таких належить слово "прівєт", яким ми постійно послуговуємося, коли вітаємося. Насправді, це кальковане слово і в нашій мові є більше двадцяти лексем, якими можна скористатися, щоб привітатися. Розповідаємо, чим замінити слово "прівєт".  

Чим замінити слово "прівєт"

Є кілька гарних слів та фраз, які можуть замінити кальковане "прівєт".

"Привіт" – це перше слово, яким можна замінити кальку під час привітання. Не слід боятися цієї лексеми, вона є в українській мові.

"Вітаю" чи "мої вітання" – такі слова привітання можна говорити тоді, коли ви вітаєтеся з малознайомими чи незнайомими людьми, щоб показати свою вихованість. При цьому буде доречно поцікавитися у співрозмовника, як у нього чи в неї справи.

Є ще 10 фраз, які можна говорити під час вітання, щоб замінити слово "привіт" і не вживати "прівєт":

  • Добрий день!
  • Добридень!
  • На добридень!
  • Радий вітати вас!
  • Моє шанування!
  • Доброго здоров’я!
  • Здоров!
  • Здоровенькі були!
  • Добрий ранок!
  • Здрастуйте!

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