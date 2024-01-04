На кухні говорімо українською: більше ніяких "підносів", "друшлагів" і "тьорок"

Найчастіше всі кальковані слова чи русизми ми використовуємо вдома. Оскільки іноді не знаємо, як буде українською той чи інший предмет на кухні, у ванній чи спальні. Але насправді наша мова дуже багата милозвучними словами, особливо коли це стосується кухонного начиння. Розповідаємо, посилаючись на публікацію із сайту "Мова ― ДНК нації", як українською мовою називати деякі предмети на кухні.

Як правильно українською називати кухонний посуд

Деякі слова ми найчастіше калькуємо, бо так звичніше, але варто позбуватися суржика.

Перелік найбільш поширених лексем на позначення кухонного начиння, яких немає в українській мові, бо це русизми, і як буде правильно.

Чашка – а не "кружка", як ми дуже часто називаємо цей посуд.

Цукорниця – а не "сахарниця", бо це калькована назва, тому неправильна.

Таця – а не "поднос чи піднос", оскільки це калька.

Тертушка – а не "тьорка", бо в українській мові немає такого слова.

Кавник – дуже гарне та милозвучне слово на заміну русизму "кофейник".

Сільниця – а не "солонка", бо такого слова немає.

Ополоник – це слово варто говорити замість "половника".

Дощечка – це предмет для нарізання продуктів, який чомусь помилково називають "досточкою".

Серветка – замість русизму "салфєтка".

Друшляк – це правильна назва замість кальки "друшлаг".

Глечик – а не "кувшин", бо такого слова немає в українській мові.

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