Україна може програти війну 2024 року: похмурі прогнози західних ЗМІ

Вирішальним фактором для покращення ситуації на фронті для України є подальша та безперервна підтримка Заходу, вважають іноземні видання.

Новий рік для України розпочався із масованих ракетних атак Росії, а на фронті ситуація впродовж 2023 року суттєво не змінилися. Окрім того, ситуація для Києва у плані військової допомоги стає все хиткішою.

Яким буде для України 2024 рік, із якими викликами зіткнуться українські військові і чи є шанси на закінчення війни цьогоріч - читайте прогнози західних ЗМІ у матеріалі ТСН.ua.

"Надії на перемогу зникають" - CNBC

Американський канал CNBC з посиланням на військових експертів та оборонних аналітиків дає негативний прогноз на 2024 рік для України. Видання пише, що перспектива прориву ЗСУ на фронті 2024 року малоймовірна, тому "надії на перемогу зникають".

Співрозмовники телеканалу вважають, що ЗСУ навряд чи розпочнуть масштабний контрнаступ. Тим часом Росія, найімовірніше, зосередиться на утриманні території, яку вона вже захопила, зокрема на сході України.

Військові експерти є певні тому, що перебіг війни буде вирішуватися далеко від поля бою, у США, найбільшому військовому союзнику України. Багато значить, чи зменшиться допомога Україні напередодні і після виборів президента США.

"Росія може виграти війну, або українці можуть виграти війну. Чого вдалося досягти цього року? Дуже мало досягла Росія, те ж саме можна сказати про українців. Зараз ми перебуваємо в такій ситуації, коли, якщо не буде явного переможця, виникне глухий кут і, можливо, у майбутньому виникне заморожений конфлікт", – сказав американський генерал-лейтенант армії у відставці Стівен Твітті, колишній заступник командувача Європейського командування США.

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Путін заявив, що "Росія ніколи не відступить" - німецьке видання

Відоме німецьке видання Der Spiegel, аналізуючи ситуацію в Україні на 2024 рік, наводять новорічне звернення президента Росії Володимира Путіна, який запевнив, що його країна "ніколи не відступить". Автори статті наголошують, що п рямо про Україну він не згадував, однак натяків було багато.

"Ми неодноразово доводили, що можемо вирішувати найскладніші завдання і ніколи не відступимо, тому що ніяка сила нас не розлучить", - цитує його видання.

Також вони звернули увагу на цитату очільника Кремля, що Росія зараз переживає "історичний етап", а наступного року вона буде "ще сильнішою".

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"Захід фактично зараз стоїть перед вирішальним вибором" - Foreign Affairs

Відоме американське інформаціне агентство Foreign Affairs наголошує, що важлим фактором щодо подальшого звільнення українських територій 2024 року є західна підтримка. Журналіст Джек Вотлінг вважає, що " Захід фактично зараз стоїть перед вирішальним вибором: підтримати Україну, щоб її лідери могли захистити свою територію та підготуватися до наступу 2025 року, або поступитися безповоротною перевагою Росії".

Кореспондент видання зауважує, що "н евизначеність щодо довгострокового надання допомоги Україні не тільки ризикує дати Росії переваги на полі бою, але й ще більше підбадьорить Москву". На його думку, певна невизначеність та зменшення підтримки " підірвало мету підштовхнути Росію за стіл переговорів, оскільки Кремль тепер вірить, що вона може пережити волю Заходу. Якщо на початку 2024 року не буде взято чітких зобов’язань, рішучість Кремля лише посилиться".

"Те, що Сполучені Штати та Європа зроблять протягом наступних шести місяців, визначить одне з двох майбутніх. По-перше, Україна може нарощувати свої сили для відновлення наступальних операцій і деградації російської військової сили до такого ступеня, що Київ зможе вступити в переговори, маючи важелі впливу, щоб нав’язати міцний мир. З іншого боку, дефіцит постачання та навченого персоналу занурить Україну в боротьбу за виснаження, яка зробить її виснаженою та перед обличчям остаточного підкорення", - йдеться у матеріалі.

На думку Вотлінга, зараз Захід вибирає, у якому "напрямку повинна йти історія".

Саміт ЄС в Брюсселі 29-30 червня / Фото: Associated Press

Похмурий прогноз для України від The Guardian

Журналіст британського видання The Guardian Пйотр Сауер вважає, що "п оновлення російських ударів є похмурим передвістям для України 2024 року". На його думку масовані у дари Росії, які почалися 29 грудня і тривають, дають "похмурий прогноз того, що може очікувати попереду" на Україну. На його припущення, потужними ударами по Україні Москва сигналізує, що вона здатна до тривалої та жорстокої війни в Україні.

"Москва зуміла мобілізувати свою промислову базу, виробляючи значно більше, ніж до війни. Вона подвоїла свій оборонний бюджет, щоб підтримати війну та відновити частину втраченої бойової потужності", - наголосив британський кореспондент.

Автор видання, посилаючись на експертів, впевнений, що на Україну взимку чекають масовані ракетні атаки, оскільки " Москва накопичила свої ракетні запаси для інтенсивних ударів".

"Поки що на Україну падають російські бомби, перспектива будь-яких мирних переговорів видається малоймовірною", - вважає він.

"У міру того як впевненість Кремля зростає, російські удари в наступні дні та тижні випробуватимуть моральний дух України. Однак деякі аналітик кажуть, що напади лише зближать українців і відродять відчуття екзистенційної загрози", - підсумував Сауер.

"Надії України на перемогу тьмяніють" - CNN

Також негативні прознози щодо закінчення та перемоги України 2024 року дає авторитетне американське видання CNN. Журналіст Тім Лістер вважає, що "н адії України на перемогу тьмяніють" через зменшення підтримки Заходом, а також "невблаганної військової машини Путіна".

Лістер нагадав візит президента України Володимира Зеленського минулого року перед контрнаступом 2023, коли шанси на закінчення війни були набагато оптимістичнішими, ніж 2024 року. Він зазначив, що під тиском міжнародних санкцій Росія "п еретворила свою економіку на військову машину".

"Російський спосіб ведення війни, поглинаючи жахливі втрати людей і техніки, але кидаючи ще більше в бій, притупив тактичну та технологічну перевагу української армії", - цитує журналіст генерала США.

Він звернув увагу, що Росія готова вести тривалу війну. Він пише, що "настрій у Москві, здається, похмуро рішучий: цілі "спецвійськової операції" будуть досягнуті, а бойові дії триватимуть до цих пір".

Після "невдалого контрнаступу" та зменшення західної підтримки провідні аналітики дійшли висновку, що настав час для чіткої переоцінки ситуації на фронті.

"Україна та Захід перебувають на нестійкій траєкторії, яка характеризується явною невідповідністю між цілями та наявними засобами. Мета України повернути всю свою територію є "недосяжною". Те, де ми знаходимося, найкраще виглядає як дорогий тупик", - цитує кореспондент аналітиків Річарда Гааса і Чарльза Купчана із Foreign Affairs.

Завершив він свою статтю думкою, що "Україна матиме засоби, щоб вижити, але не перемогти" у війні.

ЗСУ на фронті

"Україна може не втримати лінію фронту" - німецькі військові експерти

Німецьке видання "Münchner Merkur" на основі мюнхенських військових експертів пише, що існує ризик, що 2024 року " Україна може не втримати лінію фронту". Автори видання впевнені, що Путін має військові плани щодо України на цей рік.

"У лютому 2022 року президент Росії Володимир Путін почав вторгнення в Україну. Понад 22 місяці потому кровопролиття все ще не закінчилося. Залишається незрозумілим, яким буде результат цієї війни, але у Путіна є план на 2024 рік, який набуває довіри" , – пише " Münchner Merkur".

Автори видання вважають, що через нестійку підтрику західних партнерів України очільник Кремля "побачив новий шанс швидко досягти своїх цілей" у цьому році. Вони уже вказують на " важкий початок нового року для України ", яка все перебувають під обстрілом Росії.

У статті наводиться думка військового експерта Карлоса Масала з університету Бундесверу в Мюнхені. Він наголошує, що сьогодні пріоритетом України є "витривалість і оборона", а також подальша та безперервна підтримка союзниками.

"Якщо цього не станеться, 2024 рік може стати роком рішення, в якому Україна не зможе утримати лінію фронту", - вважає німецький експерт.

Посилаючись на слова іншого військового експерта, генерала Крістіана Фройдінга, газета наголошує, що Україна матиме великі труднощі з поверненням багатьох своїх територій, наприклад, через їх замінування.

Україна може програти війну влітку, якщо не буде допомоги США та НАТО - американські посадовці

Видання CNN із посиланням на викопоставленого чиновника США пише, що Україні загрожує поразка вже наступного літа, якщо військова допомога Америки та НАТО припиниться.

"Немає гарантії успіху з нами, але без нас вони точно зазнають поразки", - повідомило CNN високопоставлене військове джерело.

Відподно до інформації CNN, західні військові зараз працюють над "найгіршим сценарієм", якщо у разі відсутності допомоги Україна зазнає поразки. Американське джерело назвало це "катастрофою" для європейської безпеки.

"Я не думаю, що люди до кінця усвідомлюють, що насправді означатиме падіння України. Ми б побачили жахливі речі: етнічні чистки та повне знищення України", – цитує CNN неназваного європейського дипломата.

Нагадаємо, раніше в ISW припустили, що Путін розширює свої військові цілі в Україні.

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