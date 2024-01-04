Поляки знову заблокували пункту пропуску "Медика-Шегині"

Страйкарі анонсують, що протест триватиме до 3 лютого.

Від 09:00 4 січня польські фермери відновили акцію протесту на кордоні - у пункті пропуску "Медика-Шегині".

Про це повідомила кореспондентка "Суспільного" із місця події.

За словами лідера протестувальників Романа Кондрува, пропускатимуть по три вантажівки на годину. Страйкарі обіцяють не затримувати машини з гумдопомогою і товарами, що швидко псуються. Рух легкових автомобілів та автобусів буде відбуватися у звичному режимі.

Попередньо, протест триматиме до 3 лютого. Втім, протестувальники наголошують, що будуть блокувати кордон - доки польський уряд не підпише гарантію виконання їхніх вимог.

Нагадаємо, польські фермери розпочали свій протест 23 листопада, а завершили блокування пункту пропуску "Медика-Шегині" 24 грудня.

Загалом поляки почали блокувати рух вантажівок у пунктах пропуску "Краківець-Корчова", "Ягодин-Дорогуськ" та "Рава-Руська-Гребенне" ще 6 листопада.

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