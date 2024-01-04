Поляки знову заблокували пункту пропуску "Медика-Шегині"

Страйкарі анонсують, що протест триватиме до 3 лютого.
Від 09:00 4 січня польські фермери відновили акцію протесту на кордоні - у пункті пропуску "Медика-Шегині".
Про це повідомила кореспондентка "Суспільного" із місця події.
За словами лідера протестувальників Романа Кондрува, пропускатимуть по три вантажівки на годину. Страйкарі обіцяють не затримувати машини з гумдопомогою і товарами, що швидко псуються. Рух легкових автомобілів та автобусів буде відбуватися у звичному режимі.
Попередньо, протест триматиме до 3 лютого. Втім, протестувальники наголошують, що будуть блокувати кордон - доки польський уряд не підпише гарантію виконання їхніх вимог.
Нагадаємо, польські фермери розпочали свій протест 23 листопада, а завершили блокування пункту пропуску "Медика-Шегині" 24 грудня.
Загалом поляки почали блокувати рух вантажівок у пунктах пропуску "Краківець-Корчова", "Ягодин-Дорогуськ" та "Рава-Руська-Гребенне" ще 6 листопада.