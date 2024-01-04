До Польщі залетіла російська ракета: Варшава не виключає, що це була провокація

Є докази, що ракета була російською.

Порушення повітряного простору Польщі російською ракетою під час масованого удару по Україні 29 грудня могло бути провокацією.

Таку думку в інтерв'ю телеканалу TVN 24 висловив голова бюро національної безпеки Польщі Яцек Севера.

"Я не можу цього виключити. (Наші) союзники також не виключають цього. Адміністрація Кремля усвідомлює, що сьогодні, в дуже важкий момент у Польщі, влада переходить до адміністрації, яка не була при владі вісім років", - відповів він на запитання про те, чи був інцидент з ракетою провокацією або ж випадковістю.

За його словами, Варшава має достатньо даних задля підтвердження того, що ракета була запущена російською армією.

"Її було видно на наших радіолокаційних станціях, і вона залишила територію Польщі", - наголосив Севера.

Крім того, наголосив політик, важко припустити, що 40-кілометровий прорив від кордону був випадковим, бо тип траєкторії дуже суттєво порушує повітряний простір країни.

Російська ракета в Польщі

Польське командування збройних сили повідомило, що до повітряного простору країни залетів невідомий об'єкт під час масованої атаки по Україні 29 грудня 2023-го. За ним спостерігали сили ППО аж до втрати сигналу. Після цього президент Анджей Дуда скликав термінову нараду з військовими.

Згодом стало відомо, що акож Польща приводить ППО у стан підвищеної готовності. Було проведено пошукову операцію. Фахівці повідомили, що не знайдено нічого, що могло б свідчити про те, що щось впало на території Люблінського воєводства.

Тим часом Москву обурили такі заяви і тепер Кремль шукає "відмазки". Тимчасовий повірений у справах Росії у Польщі Андрей Ордаш заявив, що РФ не збирається давати пояснення щодо їхньої ракети - доки їй не нададуть "конкретні докази".

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