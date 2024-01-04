Ще один обмін полоненими може відбутися невдовзі: деталі від Лубінця

Омбудсмен наголосив, що "завдання стоїть – повернути абсолютно всіх". Однак РФ може в будь-яку мить зірвати цей процес.

Протягом найближчих тижнів Україна та Росія можуть провести ще один обмін військовополоненими. За останні два тижні у перемовинах з РФ є певні зрушення.

Про це уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив у ефірі телемарафону.

"Сподіваюся, що в цьому році цей процес обміну покаже системність. Я сподіваюся, що протягом найближчих тижнів ми знову зможемо порадувати наших героїв поверненням додому", – сказав омбудсмен.

За його словами, протягом останніх двох тижнів у перемовинах з Росією відбулися певні зрушення: взаємне відвідування військовополонених, взаємний обмін теплими речами і 3 січня, нарешті, повернення полонених.

"Завдання стоїть – повернути абсолютно всіх", – наголосив Лубінець.

Водночас він зазначив, що Росія може у будь-який момент обірвати процес обміну.

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Уповноважений ВР з прав людини також розповів, що повернуті додому 3 січня українські захисники та захисниці перебували у російському полоні від шести місяців до 1,5 року. Всі вони у поганому фізичному стані: виснажені та дуже схудли.

Лубінець розповів, що процес обміну був ускладнений тим, що Росія хотіла не його проводити, заблокувати процес повернення українських військових, щоб максимально спробувати підірвати ситуацію в Україні зсередини.

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Нагадаємо, 3 січня до України з російського полону повернулися 230 військових, частина з яких захищала Маріуполь та "Азовсталь". Це був найбільший за час повномасштабної війни обмін військовополоненими.

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