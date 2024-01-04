В Білому домі оцінили переваги і недоліки путінської армії

Переваги окупаційної армії Російської Федерації - це повітряні сили та велика кількість людей, а недоліки - лідерство, моральний дух та неспроможність воювати на землі.

Таку заяву зробив координатор Ради національної безпеки Білого дому адмірал Джон Кірбі.

За його словами, перевагою Москви є ще й той факт, що диктатор Володимир Путін не має відповідати перед суспільством за великі втрати на війні - на відміну від українського лідера Володимира Зеленського

"За останні два роки війни він (Путін - Ред.) витратив величезну кількість людських ресурсів. Ми знаємо, що він і надалі намагатиметься кидати їх на фронт", - наголосив представник Білого дому.

Разом з тим Кірбі зауважує, що слабкі місця армії РФ - це командування, контроль, лідерство та моральний дух. Вони "жахливі" та "абсолютно на нулі". Саме тому, каже Кірбі, РФ покладається на удари з великої відстані.

"Коли вони вступають в бій з українськими силами на землі, вони не мають великого успіху. Тому так званий розрекламований контрнаступ, який вони збиралися розпочати, насправді нічого не дав їм за останні тижні і місяці", - пояснює політик.

Кірбі нагадує, що Росія вимушена звертатися до інших країн, аби поповнити запаси артилерійських снарядів, ракет та дронів. Адже війна, впевнений представник Білого дому, вплинула на здатність Путіна вести війну.

Втім, диктатор РФ досі має у своєму розпорядженні значну частину своїх військово-повітряних сил, наземних механізованих сил і засобів.

"Хоча його військово-морський флот зазнав виклику в Чорному морі, насправді постраждав лише Чорноморський флот", - сказав Кірбі.

Нагадаємо, координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі прокоментували можливість почати переговори про завершення війни в Україні. Так, у Вашингтоні заявили, що російський диктатор Володимир Путін не демонструє бажання почати переговори про завершення війни проти України.

Читайте також: