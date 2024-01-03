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У Байдена прокоментували чутки про тиск на Україну щодо миру з РФ

Автор
Оксана МузиченкоОксана Музиченко
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У Байдена прокоментували чутки про тиск на Україну щодо миру з РФ

Президент України Володимир Зеленський та президент США Джо Байден / Фото: Офіс президента України

Держдеп заперечив, що США хочуть від України відмови від повної перемоги над Росією.

Адміністрація президента США Джо Байдена жодним чином не тисне на Україну, аби та змінила свою стратегію з контрнаступу на підготовку до переговорів з Росією щодо припинення війни.

Про це під час брифінгу заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер.

"Ні, це неправда", - сказав речник Держдепу у відповідь на запитання, чи прагнуть Сполучені Штати, щоб Україна погодилася на переговори з РФ та відмовилася від цілі повної перемоги.

Нагадаємо, наприкінці грудня видання Politico оприлюднило статтю в якій стверджувало, що на Заході нібито вважають, що перехід від контрнаступу до активної оборони під час війни в Україні допоможе Києву виграти час, покращити свої позиції та зрештою змусити Путіна піти на компроміс на можливих мирних переговорах.

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Дата публікації
Перегляди
840
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