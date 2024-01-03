У Байдена прокоментували чутки про тиск на Україну щодо миру з РФ

Держдеп заперечив, що США хочуть від України відмови від повної перемоги над Росією.

Адміністрація президента США Джо Байдена жодним чином не тисне на Україну, аби та змінила свою стратегію з контрнаступу на підготовку до переговорів з Росією щодо припинення війни.

Про це під час брифінгу заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер.

"Ні, це неправда", - сказав речник Держдепу у відповідь на запитання, чи прагнуть Сполучені Штати, щоб Україна погодилася на переговори з РФ та відмовилася від цілі повної перемоги.

Нагадаємо, наприкінці грудня видання Politico оприлюднило статтю в якій стверджувало, що на Заході нібито вважають, що перехід від контрнаступу до активної оборони під час війни в Україні допоможе Києву виграти час, покращити свої позиції та зрештою змусити Путіна піти на компроміс на можливих мирних переговорах.

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