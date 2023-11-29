Путін не зупинить війну з Україною, бо чекає на одну дату: що відомо

Путін очікує, що Захід втомиться від України і покладає великі надії на Дональда Трампа.

В Росії хотіли піти на мир на початку війни, але є “величезне але”! Путін не зупинить війну з Україною, бо чекає на одну дату.

Чого насправді хотів Путін та як реагують на російські балачки в Україні та світі, йдеться в ексклюзиві Артема Зябкіна TSN.UA.

Чого вимагала Росія?

Кремль хотів, щоб Україна визнала окупацію Криму та незалежність так званих "республік" Донбасу. Саме такі цілі нібито ставила Росія, коли напала на Україну. Про це заявив скандальний переговорник та один з путінських ідеологів Володимир Медінський.

"Серед безумовних вимог із нашого боку було визнання російського суверенітету над Кримом, визнання незалежності "республік" Донбасу, далі була велика низка гуманітарних вимог, але ми виходили із захисту російськомовного населення Донбасу", – зазначив прихвостень Путіна.

Також Медінський стверджує, що серед вимог РФ була і відмова України від НАТО.

Варто зауважити, що так представник Кремля відреагував на відверте інтерв'ю іншого учасника тих перемовин – Давида Арахамії. Голова парламентської фракції "Слуга Народу" разом з іншими українськими делегатами літав спочатку до Білорусі, а потім і до Стамбула. Він розкрив справжній задум росіян.

"Вони дійсно майже до останнього сподівалися, що вони нас дотиснуть до підписання такої угоди, щоб ми взяли нейтралітет. Це була найбільша для них справа. Вони готові були закінчити війну, якщо ми візьмемо – як Фінляндія колись – нейтралітет і дамо зобов'язання, що ми не будемо вступати до НАТО.

Фактично ключовий пункт був цей. Все інше – косметичні й політичні "приправки" про денацифікацію, російськомовне населення і бла-бла-бла", – каже Арахамія.

Україна мала інший задум

За його словами, Україна мала зовсім інші плани на ті перемовини. Уже було зрозуміло, що росіянам довіряти не можна, тож українська сторона затягувала процес, поки ЗСУ виганяли окупантів із півночі. Говорити ж про так звані 18 пунктів миру Путіна, які кремлівський диктатор намагався протиснути у Стамбулі, взагалі не варто. Вони були нездійсненні.

"По-перше, щоб нам погодитися на нейтралітет, треба змінювати Конституцію. Наш шлях до НАТО записаний у Конституцію.

По-друге, немає довіри і не було до росіян, що вони це зроблять. Це можна було зробити, тільки якщо є гарантії безпеки. Ми ж не могли щось підписати, відійти, всі би там видихнули, а потім би вони зайшли більш підготовлені – бо вони зайшли, насправді, непідготовлені до такого спротиву. Тому ми могли лише працювати, коли є стовідсоткова впевненість, що це не повториться вдруге. А такої впевненості немає", – каже очільник фракції "Слуга народу".

Українська тактика перемовин

За словами Арахамії, делегація в Стамбулі навіть не мала юридичного права щось підписувати від імені країни. Для підписання будь-яких угод приїхати до Туреччини мали б Путін та Зеленський, а уявити це собі, особливо після Бучі, дуже складно.

Всі ж ми розуміємо, що “мирні ініціативи” Росії – це лише пусті балачки. З цим погоджуються і наші партнери. Так у Держдепі США вважають, що Путін не погодиться на будь-які реальні перемовини, поки не визначиться новий президент США.

"Президент Росії Володимир Путін не укладе мир в Україні, поки не дізнається про результати виборів у США в листопаді 2024 року", – заявив виданню Reuters високопоставлений чиновник Держдепартаменту США .

У Кремлі покладають надії на Дональда Трампа, який уже встиг кілька разів “наобіцяти” домогтися миру між Україною та Росією за 24 години. Його забаганки неодноразово коментував президент Зеленський. Дуже “дипломатично” пропонував тому або озвучити свій план повністю, або перестати колихати інформаційні хвилі.

Путін “сподівається” на Захід?

Путін очікує, що Захід втомиться від України. Принаймні він на це сподівається. Тоді ж у Кремлі спробують зафіксувати так звані “геополітичні реалії”, про які раніше говорили високопоставлені рашисти, зокрема Шойгу. Про це в інтерв’ю Дмитру Гордону розповів екс-прем’єр РФ Михайло Касьянов

Кремль погрожує НАТО війною?

Наразі в Росії миру уж точно не хочуть. Про це свідчить свіжа заява заступника Лаврова, в якій той взагалі пригрозив НАТО відкритою війною та відкинув, що РФ колись мирно співіснуватиме з Альянсом.

"Я не думаю, що відносини Росії і НАТО відновляться в тій чи іншій формі в осяжній перспективі. Це виключено з міркувань як принципового, так і практичного характеру. Якщо хтось на Заході думає, що ми потребуємо цих відносин, що ми в якийсь момент прийдемо і попросимо про їхнє відновлення, то це найбільша помилка", – заявив заступник Лаврова Сергій Рябков.

29 листопада у Брюселі відбулось засідання Ради Україна НАТО. Там на зустрічі з генсеком Альянсу Єнсом Столтенбергом міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вкотре підкреслив, що Україні місце в НАТО. Не може обійтися без Києва і оборонний союз.

"У нас – найпотужніша зараз армія в Європі. Ми підвищуємо нашу взаємосумісність з НАТО. Ми значною мірою де-факто стаємо армією НАТО з огляду щодо наших спроможностей та принципів керування", – зазначив Кулеба.

“Ми маємо бути готові до довгої та тяжкої битви. Ми вітаємо передачу Україні і сучасник танків, і "хаймарсів", крилатих ракет та передових систем ППО та чекаємо на передачу Ф-16. Але треба пам’ятати, що не існує “срібної кулі”, тобто такої системи, яка сама б змінила ситуацію на полі бою”, – сказав своєю чергою Столтенберг.

Розвідка розкрила план Путіна

За даними розвідки України, Кремль має далекоглядні плани на Європу. Після України Путін скоріше за все спробує підкорити Молдову та країни Балтії. Останні є членами НАТО, що спровокує глобальну війну.

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Путін не зупинить війну з Україною, бо чекає на ОДНУ ДАТУ! В Росії проговорилися!