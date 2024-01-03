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Е-документ чи перепустка: експерт про те, яким може бути "сертифікат захисника"

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Е-документ чи перепустка: експерт про те, яким може бути "сертифікат захисника"

В Україні можуть запровадити сертифікат захисника / Фото: Фото з відкритих джерел

Експерт зауважив, що в теорії можна зробити так, що без цього документу не можна буде потрапити на транспорт, зайти в торговий центр, отримати медичні послуги. Але чи наважиться влада на такий крок – інше питання

Електронний "сертифікат захисника", запровадження якого не виключає влада, може бути аналогом "сертифікату про вакцинацію" під час пандемії ковіду.

Таку думку висловив економіст і фінансовий аналітик Олексій Кущ.

За його словами, чим буде цей сертифікат захисника – електронним документом чи умовною "перепусткою".

"Без нього, в теорії, не можна буде потрапити на транспорт, зайти в торговий центр, отримати медичні послуги, тощо. Інше питання, до чого це призведе на практиці", – припустив експерт.

Раніше нардепка Мар'яна Безугла розповіла нові подробиці закону про мобілізацію. Зокрема, в Україні планують запровадити електронний облік військовозобов’язаних та електронний кабінет призовника (сертифікат захисника).

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Дата публікації
Перегляди
736
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