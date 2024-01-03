Харків знову потрапив під обстріл: що відомо

Повідомляють про пошкодження цивільної нежитлової інфраструктури в центральній частині міста.

Увечері в середу, 3 січня, російські окупанти завдали двох ударів по Харкову, попередньо - ракетами С-300.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов

“На цю хвилину - без постраждалих. Є інформація про пошкодження цивільної нежитлової інфраструктури в центральній частині міста. Служби продовжують огляд місць ударів”, - йдеться у повідомленні.

Харківський мер Ігор Терехов уточнив, що Харків потрапив під обстріл о 22.35, але про наслідки ударів не поінформував.

Нагадаємо, у ніч проти 3 січня у Харкові під час повітряної тривоги стався вибух ворожої ракети поряд з житловим будинком.

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