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Харків знову потрапив під обстріл: що відомо

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Харків знову потрапив під обстріл: що відомо

Фото: Associated Press

Повідомляють про пошкодження цивільної нежитлової інфраструктури в центральній частині міста.

Увечері в середу, 3 січня, російські окупанти завдали двох ударів по Харкову, попередньо - ракетами С-300.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов

“На цю хвилину - без постраждалих. Є інформація про пошкодження цивільної нежитлової інфраструктури в центральній частині міста. Служби продовжують огляд місць ударів”, - йдеться у повідомленні.

Харківський мер Ігор Терехов уточнив, що Харків потрапив під обстріл о 22.35, але про наслідки ударів не поінформував.

Нагадаємо, у ніч проти 3 січня у Харкові під час повітряної тривоги стався вибух ворожої ракети поряд з житловим будинком. 

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Дата публікації
Перегляди
677
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