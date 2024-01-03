ДПСУ відкрила вогонь при затриманні ухилянтів на кордоні: всі деталі

Групу з 12 чоловіків виявили та затримали неподалік від кордону з Угорщиною

Українські прикордонники відкрили вогонь при затриманні ухилянтів на кордоні з Угорщиною. Усі подробиці стрілянини – в ексклюзиві Вікторії Гнатюк TSN.UA.

Прикордонникам довелося відкривати вогонь під час затримання чоловіків на кордоні. Ті незаконно вирішили покинути Україну через страх потрапити на фронт, адже були військовозобов’язаними.

“Групу з 12 чоловіків затримали неподалік кордону з Угорщиною. Марна спроба втечі від прикордонного наряду закінчилася попереджувальними пострілами”, – йдеться в повідомленні ДПСУ.

Затримані ухилянти / Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України

Подробиці втечі

Чоловіки заплатили організатору втечі по 12 тисяч гривень, той мав на власній автівці вивезти їх за межі України.

Вилучені гроші / Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України

Втім і його прикордонники затримали.

Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України

Нагадаємо, що з початком повномасштабної війни чоловікам від 18 до 60 років виїзд за кордон заборонили. Втім, такі обмеження породили масу корупції. Що тільки не вигадували чоловіки, аби покинути країну й готові були платити за це шалені гроші, відповідно розплодилися й організатори, які за пару тисяч доларів вигадували різні схеми перетину кордону. Ось наприклад, у вересні шість чоловіків намагалися виїхати з України до Молдови. Прикордонники виявили їх у причепі вантажівки на Одещині.

Не подолали ліс

“Зі свіженького” – смугу перешкод не змогли подолати ще двоє чоловіків, які намагалися перетнути кордон із Молдовою лісами.

"Побачивши військових, чоловіки в паніці намагались подолати протитранспортний рів. Цю спробу зафіксував оператор безпілотника, скоординувавши подальші дії правоохоронців", – зазначали у Держприкордонслужбі.

Тепер "нічних туристів" чекає ухвала суду.

Підробка документів як один із видів втечі

Є й ті, хто намагаються перетнути кордон менш радикальними методами й вдаються до підробки документів. Як-от житель Київщини вирішив вдати з себе багатодітного татуся, але прикордонники таку схему все одно “спалили”.

“У ході перевірочних заходів, на контрольному посту "Маяки", мешканець Київщини надав для перевірки три свідоцтва про народження нібито своїх неповнолітніх дітей. Як з’ясували прикордонники, останній навіть не був одружений, а статус багатодітного татуся придбав через Інтернет-мережу за 7 тисяч доларів США”, – йшлося в повідомленні

Яка відповідальність?

Незаконний перетин кордону у військовий час тягне за собою відповідальність, яка передбачена законом. Ця відповідальність може бути адміністративною або кримінальною залежно від кожного конкретного випадку.

До прикладу, за ґрати можна сісти, якщо особа для перетину кордону використовує підроблені документи. Як-от фальшивий паспорт, де зазначено, що чоловіку нібито 17 років, а по факту вже виповнилося 18 років чи підроблені висновки ВЛК про визнання непридатним і так далі. Винним може загрожувати штраф або ж власне обмеження волі.

Сісти можна і за хабар прикордоннику, найвища міра покарання у цьому випадку – позбавлення волі до 4 років.

Звичайно, бувають й інші способи перетину кордону. Зокрема це і перетин кордону поза пунктами пропуску, тобто через ліс, річку, у багажнику автомобіля, чи за чужим паспортом, у тому числі коли чоловік намагається видати себе за жінку, нафарбувавшись і переодягнувшись. Так-так, чого тільки вже не надивилися наші прикордонники.

Але у таких випадках буде наставати адміністративна відповідальність. За вчинення цього адміністративного правопорушення людині доведеться сплатити штраф у розмірі від 3 тисяч 400 гривень до 8 500 гривень або ж можна отримати адміністративний арешт. Про інциденти на кордоні поговорили, але варто згадати й інші випадки, як от неправомірні дії ТЦК, коли чоловіків кидали обличчям в асфальт. Таких скандалів Україна також бачила немало.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТЕРМІНОВО! Прикордонники ВІДКРИЛИ ВОГОНЬ при затриманні УХИЛЯНТІВ на кордоні!

Читайте також: