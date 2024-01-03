Бобри вторглися на Аляску та сіють там хаос — учені

Боброві ставки розморожують вічну мерзлоту, що відповідно виділяє метан, один із найпотужніших парникових газів.

Глобальне підвищення температури на планеті спричинило масовий наплив бобрів на Аляску та північну Канаду. Ці тварини змінюють там навколишнє середовище та тим самим роблять ще більш руйнівний внесок у зміну клімату.

Про хаос, який посіяли в арктичній тундрі бобри, повідомляє The Guardian.

За інформацією науковців, на Алясці кількість бобрових ставків у струмках подвоїлася до щонайменше 12 000 за останні 20 років.

“Картування, яке зараз триває, показує, що до 2100 року вся територія, північний схил Аляски, буде колонізована бобрами”, — стверджує Кен Тейп, еколог з Університету Аляски, який відстежує наплив бобрів у північний ландшафт.

Як виявилося, глобальне потепління спричинило поширення чагарників в арктичній тундрі; сувора зима коротша, а в холодні місяці більше вільної води. Замість того, щоб валити дерева для своїх дамб, бобри будують їх із навколишніх чагарників, створюючи глибокі ставки, у яких влаштовують свої домівки.

Боброві ставки розморожують вічну мерзлоту, що відповідно виділяє метан, один із найпотужніших парникових газів. Це підтверджують знімки NASA.

Аляска – не єдиний регіон, за яким спостерігають вчені. Бобри також рухаються на півночі Канади, де створення ставків над вічною мерзлотою матиме подібний ефект.

“Масштаб проблеми з точки зору простору та чисельності величезний”, — каже Тейп.

Науковці поки не можуть запропонувати варіанти для виходу з такої ситуації.

Нагадаємо, через зміну клімату Земля може перетнути у цьому столітті низку переломних точок, які позначатимуть незворотний перехід до нового стану екосистем на планеті.

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