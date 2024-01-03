Бобры вторглись на Аляску и сеют там хаос — ученые

Глобальное повышение температуры на планете повлекло за собой массовый наплыв бобров на Аляску и северную Канаду. Эти животные меняют окружающую среду и тем самым вносят еще более разрушительный вклад в изменение климата.

О хаосе, который посеяли в арктической тундре бобры, сообщает The Guardian.

По информации ученых, на Аляске количество бобровых прудов в ручьях удвоилось до минимум 12 000 за последние 20 лет.

"Картировка, которая сейчас продолжается, показывает, что к 2100 году вся территория, северный склон Аляски, будет колонизирована бобрами", — утверждает Кен Тейп, эколог из Университета Аляски, отслеживающий наплыв бобров в северный ландшафт.

Как оказалось, глобальное потепление повлекло за собой распространение кустарников в арктической тундре; суровая зима короче, а в холодные месяцы больше свободной воды. Вместо того чтобы валить деревья для своих дамб, бобры строят их из окружающих кустарников, создавая глубокие пруды, в которых устраивают свои дома.

Бобровые пруды размораживают вечную мерзлоту, соответственно выделяющую метан, один из самых мощных парниковых газов. Это подтверждают снимки NASA.

Аляска – не единственный регион, за которым наблюдают учёные. Бобры также двигаются на севере Канады, где создание прудов над вечной мерзлотой будет иметь подобный эффект.

"Масштаб проблемы с точки зрения пространства и численности огромен", — говорит Тейп.

Ученые пока не могут предложить варианты для выхода из такой ситуации.

Напомним, из-за изменения климата Земля может пересечь в этом веке ряд переломных точек, обозначающих необратимый переход к новому состоянию экосистем на планете.

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