Россия пытается истощить запасы ракет для Patriot в Украине — СМИ

Недавний мощный ракетный удар России по Украине мог быть призван уничтожить больше боеприпасов Украины для комплексов Patriot.

Российские террористы, нанося удары по Украине, стремятся заставить украинских военных тратить боеприпасы для Patriot.

Такое мнение высказали эксперты в интервью Business Insider.

Россия выбрала особенно удачное время, поскольку Конгресс США, который утверждает дальнейшую помощь, может ограничить предоставление Украине боеприпасов для Patriot. А без защиты, которую обеспечивают эти системы, Россия сможет нанести гораздо больший ущерб, не беспокоясь, что ее удары будут неудачными, считают эксперты.

Джейд МакГлинн, исследовательница российской политики и старшая научная сотрудница Центра стратегических и международных исследований, сказала, что истощение запасов Patriot и других ракет является "очевидной частью" российской стратегии.

Эту идею также высказал Ярослав Трофимов, главный корреспондент The Wall Street Journal по международным отношениям. Он убежден, что Россия стремится уничтожить украинские запасы ракет для Patriot в надежде, что потом сможет уничтожить и сами батареи, которые их запускают. И их будет гораздо труднее заменить.

В последнее время республиканцы в Сенате заблокировали запросы президента Джо Байдена на дальнейшее финансирование. Они заявляют, что одобрят его только при условии, что изначально будут выполнены требования по финансированию южной границы США.

МакГлинн считает, что развитие событий в Конгрессе объясняет то, почему Россия ожидала до конца декабря, чтобы начать масштабные обстрелы.

Кейр Джайлз, аналитик центра Chatham House считает, что Россия, вероятно, проводит ракетную кампанию по собственному графику и знает, что "объем поставок из-за границы будет ограничен, независимо от того, будет ли перекрыт американский кран или нет". Но, по его словам, отсутствие гарантированной поддержки со стороны США делает ситуацию значительно более сложной для Украины, заставляя ее принимать жесткие решения о том, когда использовать свои средства обороны.

Напомним, российские оккупанты утром 2 января совершили массированный ракетный обстрел Украины. Главнокомандующий Вооруженными Силами Валерий Залужный сообщил, что было уничтожено 72 ракеты разных типов и 35 дронов. В частности, оккупанты выпустили рекордно большое количество своих "Кинжалов", и всех их сбила украинская ПВО.

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